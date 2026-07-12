ESPOIR FACE A LA DEPRESSION

Baby blues : un traitement psychédélique prometteur se profile à l'horizon

Longtemps cantonnées au traitement de certains troubles psychiatriques, les thérapies psychédéliques pourraient bientôt ouvrir une nouvelle voie contre la dépression du post-partum. Un médicament expérimental, le luvesilocin, vient de livrer des résultats encourageants lors d'un essai clinique de phase 2, avec une amélioration rapide des symptômes chez une majorité de jeunes mères.