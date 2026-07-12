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Une jeune mère de famille avec son fils dans la réserve naturelle du Bassin de Somme, au Crotoy, dans le nord de la France.
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ESPOIR FACE A LA DEPRESSION

12 juillet 2026

Baby blues : un traitement psychédélique prometteur se profile à l'horizon

Longtemps cantonnées au traitement de certains troubles psychiatriques, les thérapies psychédéliques pourraient bientôt ouvrir une nouvelle voie contre la dépression du post-partum. Un médicament expérimental, le luvesilocin, vient de livrer des résultats encourageants lors d'un essai clinique de phase 2, avec une amélioration rapide des symptômes chez une majorité de jeunes mères.

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luvesilocin , baby blues , mère , Parents , enfants , bébé , science , dépression , Dépression post-partum , traitements , médicaments , traitements psychédéliques

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Camille Hoffman

Camille Hoffman est professeure de médecine au sein de l'Université du Colorado Anschutz.

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