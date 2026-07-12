ESPOIR FACE A LA DEPRESSION
12 juillet 2026
Baby blues : un traitement psychédélique prometteur se profile à l'horizon
Longtemps cantonnées au traitement de certains troubles psychiatriques, les thérapies psychédéliques pourraient bientôt ouvrir une nouvelle voie contre la dépression du post-partum. Un médicament expérimental, le luvesilocin, vient de livrer des résultats encourageants lors d'un essai clinique de phase 2, avec une amélioration rapide des symptômes chez une majorité de jeunes mères.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Camille Hoffman est professeure de médecine au sein de l'Université du Colorado Anschutz.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Camille Hoffman est professeure de médecine au sein de l'Université du Colorado Anschutz.