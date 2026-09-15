POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un navire commercial est ancré au large des côtes yéménites, à Bab el-Mandeb, dans le détroit reliant la mer Rouge au golfe d'Aden et à l'océan Indien, le 12 septembre 2026. Les Houthis du Yémen ont pris le contrôle, le 11 septembre 2026, de l'île de Mayyun, en mer Rouge, située au milieu du détroit de Bab el-Mandeb, achevant ainsi leur offensive pour contrôler la zone, ont indiqué à l'AFP un responsable local et des témoins.
See image caption
See copyright

DESINTEGRATION

15 septembre 2026

Bab el-Mandeb : la mainmise des Houthis sur l’accès des pétroliers à la mer Rouge fait voler en éclats la façade d'unité des BRICS

Les forces rebelles houthies ont pris le contrôle du port yéménite de Mokha ainsi que de l'île de Mayyun, qui surplombe le détroit de Bab el-Mandeb.

Photo of Stefan Wolff
Stefan Wolff Go to Stefan Wolff page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

géopolitique , Yémen , Bab el-Mandab , Detroit , mer Rouge , BRICS , Iran , Chine , discorde

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Stefan Wolff image
Stefan Wolff

Stefan Wolff est professeur de sécurité internationale à l'Université de Birmingham.