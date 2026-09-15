DESINTEGRATION

Bab el-Mandeb : la mainmise des Houthis sur l’accès des pétroliers à la mer Rouge fait voler en éclats la façade d'unité des BRICS

Les forces rebelles houthies ont pris le contrôle du port yéménite de Mokha ainsi que de l'île de Mayyun, qui surplombe le détroit de Bab el-Mandeb.