Aymeric Caron souffre pour les Palestiniens

Le groupe parlementaire communiste a déposé à l’Assemblée une proposition de loi condamnant l'apartheid qui règnerait en Israël. Aymeric Caron s'est exprimé à cette occasion sur les réseaux sociaux.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le groupe parlementaire communiste a déposé à l’Assemblée une proposition de loi condamnant le supposé apartheid qui règnerait en Israël. Fort heureusement, elle a été rejetée.

On ne connaît pas tous les noms de ceux qui l’ont votée. On s’en passera. Mais un nom, un seul émerge et s’affiche : celui d’Aymeric Caron !

Le député NUPES se répand sur les réseaux sociaux pour clamer sa solidarité avec les Palestiniens. « Peuple humilié et colonisé », par les méchants Israéliens.

Rappelons, à toutes fins utiles, qu’il y a 20 % de Palestiniens en Israël Ils ont les mêmes droits que les Juifs, ont des députés à la Knesset, y compris islamistes !

Voilà qui a échappé à Aymeric Caron. C’est un crétin, doublé d’un m’as-tu-vu. Comme chacun sait, il brûle d’amour pour les cancrelats, les moustiques, les puces et autres rats. Les Palestiniens sont décidément en mauvaise compagnie.