Avortement : la gauche américaine a trop voulu imposer plutôt que de convaincre et ce sont les femmes qui en paient le prix

Le débat sur l'avortement déchaîne à nouveau les passions aux Etats-Unis après la décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'annuler le jugement Roe v Wade.

Batya Ungar-Sargon est rédactrice en chef adjointe de Newsweek, auteur de "Bad News : How the Woke Media Undermine Democracy". Se revendiquant de gauche, elle dénonce néanmoins les dérives d’une certaine gauche.

Atlantico : Le débat sur l'avortement déchaîne à nouveau les passions aux États-Unis après la décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'annuler le jugement Roe v Wade. Une polarisation accrue semble être la seule issue possible de la situation. Les choses auraient-elles pu se passer différemment ?

Batya Ungar-Sargon : Oui, absolument. Et je ne pense pas que nous verrons une polarisation accrue - sauf parmi les élites qui en profitent. La vérité est que les Américains sont beaucoup moins divisés sur l'avortement que nos politiciens et les médias veulent nous le faire croire. 87 % des Américains pensent que l'avortement devrait être légal si la santé de la mère est en danger. 84% des Américains pensent que l'avortement devrait être légal si la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste. Cela inclut 70 % des Républicains. Seulement 19 % des Américains pensent que l'avortement devrait être légal au cours du troisième trimestre, et moins de 40 % pensent qu'il devrait être légal au cours du deuxième trimestre. Si je devais résumer, je dirais que la grande majorité des Américains sont pro-vie mais pensent que l'avortement devrait être légal dans de nombreux cas au cours du premier trimestre. Nous ressemblons beaucoup aux Européens de ce point de vue ! Le problème est que nos politiciens s'occupent des extrêmes des deux camps. Ainsi, au lieu d'avoir un gouvernement qui s'occupe du vaste milieu où se trouve le consensus, vous avez un parti qui s'occupe des 19 % qui pensent qu'il ne devrait y avoir aucune restriction sur l'avortement, et l'autre parti qui s'occupe des 13 % qui pensent qu'il ne devrait jamais être légal.

Je pense que nous verrons probablement beaucoup d'États limiter l'avortement à 12 ou 15 semaines dans des projets de loi qui seront maintenus, et beaucoup d'États le limiter complètement dans des jugements qui seront annulés. Et vous continuerez à avoir très peu de restrictions dans des endroits comme la Californie et New York, et vous pouvez vous attendre à ce que des millions de dollars de financement du secteur privé servent à aider les femmes à se rendre dans ces États pour obtenir un avortement si elles en ont besoin.

De nombreux libéraux admettaient autrefois que l'avortement ne devait pas être célébré mais toléré, et que Roe n'était pas une bonne loi. Mais je pense que la gauche s'est habituée à l'idée qu'elle peut contraindre ses adversaires à accepter, au lieu de faire le dur travail de les persuader. Renverser Roe a renvoyé la balle dans le camp. Les libéraux qui veulent que les États rouges aient des lois d'autorisation de l'avortement vont devoir faire en sorte que cela se produise à l'ancienne : en présentant leurs arguments, en convainquant les gens et en les amenant à se rendre aux urnes.

Dans quelle mesure le fait de considérer ceux qui ont des opinions divergentes comme des personnes à soumettre plutôt qu'à convaincre est toxique pour le débat et la démocratie ?

Dans la plus large mesure ! C'est totalement toxique, anathème à ce qui fait fonctionner une démocratie. C'est de l'autoritarisme spirituel. C'est indigne de nous en tant qu'Américains.

Pourquoi les Républicains et les Démocrates ont-ils tendance à défendre des positions maximalistes, sur l'avortement ou tout autre sujet, plutôt que de trouver un terrain d'entente et des arguments convaincants ?

Je tiens à souligner que je ne considère pas les personnes que je critique dans les médias et en politique comme des acteurs cyniques. Ils le sont peut-être, mais je choisis de les prendre au mot et de croire qu'ils pensent ce qu'ils disent - qu'ils croient vraiment que l'avortement est un meurtre, même après un inceste, ou que ne pas l'autoriser au troisième trimestre est une violation des droits de l'homme. Partons du principe qu'ils ne mentent pas mais qu'ils croient simplement à des opinions extrémistes. Nous pouvons accepter que ce soit le cas tout en soulignant qu'ils tirent un avantage financier très réel de la polarisation. Ils en tirent de l'énergie. Ils en tirent des millions. Des industries entières sont construites sur la haine que la polarisation engendre.

Je pense donc que les deux camps ont permis à leurs opinions de migrer vers les extrêmes parce que cela s'est avéré bénéfique pour eux. Il est beaucoup plus difficile de faire le travail d'écoute des autres parce que cela conduit à se remettre en question. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans tout cela !

Qui est responsable de la situation ? Les politiciens et les médias, en particulier ceux d'extrême gauche, sont-ils responsables de ce comportement ?

Ce sont les médias, les politiciens et les entreprises qui en profitent.

Comment les choses pourraient-elles revenir à un débat public et à une démocratie plus sains ? Comment les gens peuvent-ils devenir des rassembleurs plutôt que des diviseurs ?

La plupart des Américains savent que cela ne reflète pas qui ils sont ou qui sont leurs voisins. Les Américains qui ne font pas partie des élites - la classe moyenne et la classe ouvrière - ne sont pas polarisés. Ils essaient de savoir comment se payer du poulet pour le dîner, ou de l'essence pour emmener leurs enfants à l'église, ou s'ils pourront à nouveau prendre des vacances. Ils travaillent aux côtés de personnes qui ont des opinions politiques différentes des leurs et cela n'a pas d'importance. Je m'inspire d'eux. Quoi qu'ils fassent, ils sauvent notre nation du désastre que nos élites sont en train de précipiter.

