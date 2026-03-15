LIENS FAMILIAUX ET AFFECTIFS

15 mars 2026

Avoir des amis et une famille difficile vous fait vieillir plus vite

Avoir des amis ou des membres de la famille difficiles ne se limite pas à un stress passager : selon une étude récente, ces relations conflictuelles pourraient accélérer le vieillissement biologique. Chaque personne perturbatrice dans votre entourage pourrait vous faire vieillir d’environ neuf mois, avec un impact plus marqué lorsqu’il s’agit de proches au sein de votre famille.