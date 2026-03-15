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Un repas familial de fin d'année (image d'illustration).
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LIENS FAMILIAUX ET AFFECTIFS

15 mars 2026

Avoir des amis et une famille difficile vous fait vieillir plus vite

Avoir des amis ou des membres de la famille difficiles ne se limite pas à un stress passager : selon une étude récente, ces relations conflictuelles pourraient accélérer le vieillissement biologique. Chaque personne perturbatrice dans votre entourage pourrait vous faire vieillir d’environ neuf mois, avec un impact plus marqué lorsqu’il s’agit de proches au sein de votre famille.

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Photo of Ann-Marie Creaven
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Chloe Boyle Go to Chloe Boyle page , Ann-Marie Creaven Go to Ann-Marie Creaven page et Srebrenka Letina Go to Srebrenka Letina page

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MOTS-CLES

familles , proches , amis , harcèlement , santé , âge , vieillir , vieillissement , grand âge , conséquence , impact , relations toxiques

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Chloe Boyle

Chloe Boyle est professeure adjointe au Département de psychologie de l'Université de Limerick.

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Ann-Marie Creaven

Ann-Marie Creaven est professeure agrégée de Psychologie à l'Université de Limerick.

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Srebrenka Letina

Srebrenka Letina est professeure adjointe au Centre de recherche sur les questions sociales de l'Université de Limerick.

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