LIENS FAMILIAUX ET AFFECTIFS
15 mars 2026
Avoir des amis et une famille difficile vous fait vieillir plus vite
Avoir des amis ou des membres de la famille difficiles ne se limite pas à un stress passager : selon une étude récente, ces relations conflictuelles pourraient accélérer le vieillissement biologique. Chaque personne perturbatrice dans votre entourage pourrait vous faire vieillir d’environ neuf mois, avec un impact plus marqué lorsqu’il s’agit de proches au sein de votre famille.
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Chloe Boyle est professeure adjointe au Département de psychologie de l'Université de Limerick.
Ann-Marie Creaven est professeure agrégée de Psychologie à l'Université de Limerick.
Srebrenka Letina est professeure adjointe au Centre de recherche sur les questions sociales de l'Université de Limerick.
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