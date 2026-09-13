ATLANTI-CULTURE
13 septembre 2026
"Avec mon meilleur souvenir" de Françoise Sagan : un document précieux, car on y entend le timbre de Sagan elle-même
Le livre audio "Avec mon meilleur souvenir" de Françoise Sagan est à retrouver aux éditions des femmes-Antoinette Fouque.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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