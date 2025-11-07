Au cœur de la Russie en guerre. Récit de l’ambassadeur de France, Pierre Lévy
ATLANTI-CULTURE
7 novembre 2025
Au cœur de la Russie en guerre. Récit de l’ambassadeur de France Pierre Levy
Les coulisses de l’ambassade de France de janvier 2020 à août 2024. Un récit bienvenu pour mieux comprendre la RussieLes coulisses de l’ambassade de France de janvier 2020 à août 2024. Un récit bienvenu pour mieux comprendre la Russie
3 min de lecture
Vu sur:Culture-Tops
MOTS-CLESCulture-Tops , Russie , ambassadeur de France , guerre , ukraine , Kremlin , Vladimir Poutine , diplomatie , journal
THEMATIQUESCulture
Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).