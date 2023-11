Attraperez-vous la grippe A, la grippe B ou la C ? Et voilà la différence

Une personne se fait vacciner contre la grippe.

Atlantico : Les Français concernés commencent désormais à recevoir le courrier recommandant la vaccination contre la grippe. Dans les faits, pour autant, le virus de la grippe existe sous plusieurs formes. On parle ainsi de virus Influenza A, B et C. Quelle est la différence exacte entre ces virus, au juste ? Comment les reconnaître ?

Antoine Flahault : Les seuls virus grippaux qui préoccupent les autorités et les experts sont donc les virus de type A et B. Les virus C sont rares et toujours bénins à ce jour. Il existe aussi des virus grippaux du type D, mais ces derniers n’infectent pas l’homme à notre connaissance. Les virus grippaux A et B sont les seuls capables de provoquer les épidémies saisonnières que l’on connaît. Le virus de type A est subdivisé en sous-types dont seulement trois ont circulé chez l’homme depuis qu’on les isole. Le virus A/H1N1, A/H2N2 et A/H3N2. Actuellement, seuls H1N1 et H3N2 circulent chez l’homme sur la planète. Ils provoquent des pandémies dont la dernière en date est la grippe d’origine porcine du Mexique (A/H1N1) de 2009. Il y a d’autres sous-types de virus grippaux, comme A/H5N1, mais ce sont des grippes aviaires qui ne se transmettent pas entre humains. Des hommes peuvent être contaminés directement par des volailles infectées par H5N1 et même en mourir mais ils ne transmettent pas le virus à d’autres humains. Enfin, il existe beaucoup d’autres sous-types de virus grippaux A qui n’infectent pas les humains. De très nombreux mammifères et oiseaux sont infectés par des virus de la grippe qui ne franchissent heureusement pas les barrières d’espèces.

Les virus de la grippe sont des virus à ARN qui mutent assez facilement et c’est ainsi qu’ils peuvent provoquer de nouvelles pandémies, ou d’une année sur l’autre nécessiter des ajustements des formulations vaccinales pour que les vaccins conservent leur efficacité. Cela explique la vaccination annuelle contre la grippe recommandée chez les personnes de plus de 65 ans et chez celles qui sont vulnérables vis-à-vis de la grippe.

Les différentes variétés de la grippe se combattent-elles toutes de la même façon ? Peut-on se vacciner contre un seul d'entre eux et être protégé(e) ou faut-il au contraire adopter des comportements différents ?

Les vaccins anti-grippaux ciblent uniquement les deux sous-types de virus A qui circulent dans l’humanité et qui causent des maladies potentiellement graves ainsi que le virus B. On peut aussi lutter contre la grippe par des antiviraux (notamment le Tamiflu) dont l’efficacité est modeste et nécessite une administration précoce dans le cours de l’infection.

Comment faire pour se préserver de la grippe (sous quelque forme que ce soit) si on ne l'a pas encore attrapée ?

Les virus respiratoires comme ceux de la grippe humaine ou du Covid ou aussi de la bronchiolite se transmettent essentiellement par voie aérosol. Ce sont les microgouttelettes contaminées de notre respiration qui peuvent flotter dans l’air plusieurs heures dans un local mal ventilé qui nous infectent quasi-exclusivement. On peut s’en protéger en portant un masque de type FFP2 et en vivant dans des locaux correctement ventilés. On verrait probablement ces maladies infectieuses respiratoires quasiment disparaître si l’on appliquait ces deux mesures apparemment simples (masques et ventilation), mais comme nous en sommes encore loin, nous subissons chaque année ces vagues épidémiques qui atteignent des millions de personnes dans le monde, en hospitalisent et en tuent des centaines de milliers, sans parler des conséquences économiques et sociales car l’absentéisme qui en résulte est considérable.