BRAS DE FER SINO-AMERICAIN

14 mai 2026

Atout tech : Donald Trump joue la carte Nvidia face à Xi Jinping

En embarquant Tim Cook, Elon Musk et Jensen Huang à bord d'Air Force One, Donald Trump a fait de la Silicon Valley sa nouvelle arme diplomatique. Mais cette stratégie inédite — utiliser les fragilités technologiques chinoises comme levier de pression — est-elle vraiment aux mains de Washington ? Ou Xi Jinping tient-il déjà les fils ?