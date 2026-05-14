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Le président chinois Xi Jinping. (Image d'illustration)
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BRAS DE FER SINO-AMERICAIN

14 mai 2026

Atout tech : Donald Trump joue la carte Nvidia face à Xi Jinping

En embarquant Tim Cook, Elon Musk et Jensen Huang à bord d'Air Force One, Donald Trump a fait de la Silicon Valley sa nouvelle arme diplomatique. Mais cette stratégie inédite — utiliser les fragilités technologiques chinoises comme levier de pression — est-elle vraiment aux mains de Washington ? Ou Xi Jinping tient-il déjà les fils ?

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MOTS-CLES

géopolitique , Chine , États-Unis , Donald Trump , Nvidia , nouvelles technologies , gigafactory , Shangaï

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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