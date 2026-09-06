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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

6 septembre 2026

Astra : beaucoup plus efficace, plus opaque, plus dangereux… voilà pourquoi ChatGPT-6 nous fait entrer dans une nouvelle ère de l’IA

Avec GPT-6 Astra, l’intelligence artificielle franchit un nouveau seuil : plus autonome, plus performante et surtout capable d’agir directement sur des environnements informatiques complexes. Ce changement marque l’émergence d’une nouvelle génération de modèles.

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MOTS-CLES

innovation , Intelligence Artificielle , chatGPT , OpenAI , menaces , dangers , autonomie , GPT-6 Astra , changement d'échelle , révolution , IA autonome , Intelligence Artificielle générale , Anthropic , Claude , Grok , Gemini , Sam Altman , chatGPT-6 , chatGPT-6 Astra

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Martin Pavanello
Entrepreneur

Martin Pavanello est entrepreneur, co-fondateur et directeur général de Mister IA, un cabinet de conseils et de formation en IA. Il co-dirige également avec son frère Vincent La Maison des Mandataires, réseau de mandataires immobiliers.

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