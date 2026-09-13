ATLANTI-CULTURE
13 septembre 2026
"Ar-Men" de Emmanuel Lepage : un hymne vraiment magique à la mer bretonne
La bande dessinée "Ar-Men" de Emmanuel Lepage est à retrouver aux Editions Futuropolis.
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MOTS-CLESAr-Men , bande dessinée , culture , culture tops , Bretagne , dessinateur , artiste , Editions Futuropolis , mer , océan
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Autier est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Autier est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).