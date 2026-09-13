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ATLANTI-CULTURE

13 septembre 2026

"Ar-Men" de Emmanuel Lepage : un hymne vraiment magique à la mer bretonne

La bande dessinée "Ar-Men" de Emmanuel Lepage est à retrouver aux Editions Futuropolis.

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Ar-Men , bande dessinée , culture , culture tops , Bretagne , dessinateur , artiste , Editions Futuropolis , mer , océan

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Autier pour Culture-Tops

Nicolas Autier est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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