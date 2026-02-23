NUAGES A L'HORIZON

23 février 2026

Après un an au pouvoir, Friedrich Merz fait face à une CDU en plein trouble et une AfD en pleine ascension

Des excuses pour l’échec : lors du congrès fédéral de la CDU, Friedrich Merz a défendu son bilan, son revirement sur la dette et son refus de coopérer avec l’AfD.