Le chancelier allemand Friedrich Merz. (Image d'illustration)
NUAGES A L'HORIZON

23 février 2026

Après un an au pouvoir, Friedrich Merz fait face à une CDU en plein trouble et une AfD en pleine ascension

Des excuses pour l’échec : lors du congrès fédéral de la CDU, Friedrich Merz a défendu son bilan, son revirement sur la dette et son refus de coopérer avec l’AfD.

Zoltán Kottász Go to Zoltán Kottász page

MOTS-CLES

Allemagne , Freidrich Merz , CDU , AfD , conservateurs , fascistes , extrême droite , coalition , SPD

THEMATIQUES

Géopolitique
Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

