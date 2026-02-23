NUAGES A L'HORIZON
23 février 2026
Après un an au pouvoir, Friedrich Merz fait face à une CDU en plein trouble et une AfD en pleine ascension
Des excuses pour l’échec : lors du congrès fédéral de la CDU, Friedrich Merz a défendu son bilan, son revirement sur la dette et son refus de coopérer avec l’AfD.
3 min de lecture
MOTS-CLESAllemagne , Freidrich Merz , CDU , AfD , conservateurs , fascistes , extrême droite , coalition , SPD
THEMATIQUESGéopolitique
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
