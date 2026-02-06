POLITIQUE
Sorti en 2009, Minecraft est à ce jour le jeu vidéo le plus vendu dans le monde. Il a conquis tous les publics, de 7 à 99 ans.
COUPABLES IDEALS

6 février 2026

Après les réseaux sociaux, Macron veut s’attaquer aux jeux vidéo et aux algorithmes mais ses solutions restent floues

Dans un long entretien pour Brut, le chef de l’État a défendu son action sur le numérique, et notamment la proposition de loi d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans mais également, plus surprenant, d'autres pistes comme la régulation des algorithmes ou une improbable mission d'évaluation scientifique de la dangerosité des jeux vidéo pour les enfants. L'amorce d'un virage anti-numérique de son quinquennat ? Décryptage.

Pierre Beyssac Go to Pierre Beyssac page

Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate

