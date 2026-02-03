POLITIQUE
Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson

©

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson

UN PAS APRES L'AUTRE

3 février 2026

Après avoir renoncé à sa neutralité, la Suède s’intéresse à la dissuasion nucléaire

Stockholm commence à prendre très au sérieux le parapluie nucléaire franco-britannique mais rien ne changera en Europe sans l’Allemagne.

Photo of Stéphane Audrand
Stéphane Audrand

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Audrand
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

