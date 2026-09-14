FRONTIERE INEXPLOREE
14 septembre 2026
Apprendre sans cerveau : comment les bactéries stockent des souvenirs et se rappellent le passé
On pense souvent que l'apprentissage nécessite un cerveau. Mais l'apprentissage est un concept large qui ne dépend pas nécessairement de neurones.
4 min de lecture
MOTS-CLESscience , neurones , bactéries , mémoire , IA , nutriments
THEMATIQUESScience
Les recherches de Shila se situent à l'interface de la physique statistique, de la matière molle et de la biologie. Il élabore des théories quantitatives expliquant comment les cellules et les organismes vivants génèrent des forces, changent de forme, croissent et s'adaptent aux changements environnementaux.
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