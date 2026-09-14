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Cette photo, prise le 5 mai 2026, montre des puces à réseau de microélectrodes (MEA) contenant des nutriments, placées sur des neurones au laboratoire de confinement physique de niveau 2 (PC2) de Cortical Labs, à Melbourne. Des chercheurs australiens ont entraîné des cellules cérébrales cultivées en laboratoire sur une puce informatique en silicium à jouer au jeu de tir « Doom », sorti dans les années 1990. Ils affirment n'avoir encore exploré qu'une infime partie du potentiel de ces neurones.
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FRONTIERE INEXPLOREE

14 septembre 2026

Apprendre sans cerveau : comment les bactéries stockent des souvenirs et se rappellent le passé

On pense souvent que l'apprentissage nécessite un cerveau. Mais l'apprentissage est un concept large qui ne dépend pas nécessairement de neurones.

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MOTS-CLES

science , neurones , bactéries , mémoire , IA , nutriments

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Shiladitya Banerjee
Professeur agrégé de physique

Les recherches de Shila se situent à l'interface de la physique statistique, de la matière molle et de la biologie. Il élabore des théories quantitatives expliquant comment les cellules et les organismes vivants génèrent des forces, changent de forme, croissent et s'adaptent aux changements environnementaux.

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