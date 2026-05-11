POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Arnaques sur internet
See image caption
See copyright

MINUTE TECH

11 mai 2026

Applications malveillantes : les cybercriminels exploitent désormais davantage la psychologie que la technique

7 millions de téléchargements pour des applications promettant l'accès aux SMS ou à l'historique d'appels d'autrui — des fonctionnalités techniquement impossibles. Comment autant d'utilisateurs ont-ils pu tomber dans le piège, y compris via Google Play ? Parce que les cybercriminels ne cherchent plus seulement à pirater des machines : ils piratent des émotions.

Photo of Benoît Grunemwald
Benoît Grunemwald Go to Benoît Grunemwald page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

cybersécurité , tech , hacking , Social , mots de passe , arnaque , application

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunemwald image
Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici