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Le grand présentateur TV, journaliste, spécialiste de la société états-unienne et historien Bill O'Reilly a déclaré en mai 2026 que : « l'Antisémitisme est maintenant complètement normalisé en Amérique.»
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POINT DE VUE

4 juin 2026

L'Amérique : centre de gravité de l'antisémitisme occidental

On parle à juste titre, hélas, de la situation catastrophique des Juifs d'Europe de l'Ouest qui sont victimes depuis des décennies, et évidemment encore plus (paradoxalement) depuis le 7 octobre, d'attaques physiques, d'insultes, de diffamations, de discriminations, d'ostracisme et même d'assassinats, que ce soit en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, etc. Mais, la situation des Juifs aux États-Unis est particulièrement dramatique car aujourd'hui toutes les strates de la société américaine sont touchées par la haine antisémite/antisioniste, à tel point que le grand présentateur TV, journaliste, spécialiste de la société états-unienne et historien Bill O'Reilly a déclaré en mai 2026 que : « l'Antisémitisme est maintenant complètement normalisé en Amérique.»

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MOTS-CLES

Antisémitisme , Israël , Etats-Unis , islamisme , antisioniste

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Sroussi
Frédéric Sroussi est journaliste et essayiste.