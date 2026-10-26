EUTHANASIE DU COMMERCE DE RUE
26 octobre 2026
Amazon, Temu et consorts : les grands gagnants des émeutes ?
Pillages, couvre-feux, clients qui désertent les centres-villes : pour les commerçants, la facture approche le milliard d’euros, et les assureurs préviennent qu’ils ne financeront pas un nouveau saccage. Au bout de la chaîne, c’est Amazon qui encaisse, sans avoir rien eu à faire. Car si les violences n’ont pas créé le déclin du commerce de rue, elles l’amplifient, dans un cercle vicieux où les consommateurs inquiets pour leur sécurité et leur pouvoir d’achat s’en détournent davantage.
8 min de lecture
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
Danielle Rapoport est psychosociologue et dirige le Cabinet d’études DRC, spécialisé dans l’évolution des modes de vie et de la consommation, via une approche ethno-qualitative, auprès des consommateurs et d’équipes managériales en entreprises.
Populaires
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
Danielle Rapoport est psychosociologue et dirige le Cabinet d’études DRC, spécialisé dans l’évolution des modes de vie et de la consommation, via une approche ethno-qualitative, auprès des consommateurs et d’équipes managériales en entreprises.