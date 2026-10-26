EUTHANASIE DU COMMERCE DE RUE

Amazon, Temu et consorts : les grands gagnants des émeutes ?

Pillages, couvre-feux, clients qui désertent les centres-villes : pour les commerçants, la facture approche le milliard d’euros, et les assureurs préviennent qu’ils ne financeront pas un nouveau saccage. Au bout de la chaîne, c’est Amazon qui encaisse, sans avoir rien eu à faire. Car si les violences n’ont pas créé le déclin du commerce de rue, elles l’amplifient, dans un cercle vicieux où les consommateurs inquiets pour leur sécurité et leur pouvoir d’achat s’en détournent davantage.