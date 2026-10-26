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Cette photographie montre la boutique Goyard endommagée dans le centre de Paris, le 18 octobre 2026, au lendemain des manifestations nationales contre le coût élevé de la vie.
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EUTHANASIE DU COMMERCE DE RUE

26 octobre 2026

Amazon, Temu et consorts : les grands gagnants des émeutes ?

Pillages, couvre-feux, clients qui désertent les centres-villes : pour les commerçants, la facture approche le milliard d’euros, et les assureurs préviennent qu’ils ne financeront pas un nouveau saccage. Au bout de la chaîne, c’est Amazon qui encaisse, sans avoir rien eu à faire. Car si les violences n’ont pas créé le déclin du commerce de rue, elles l’amplifient, dans un cercle vicieux où les consommateurs inquiets pour leur sécurité et leur pouvoir d’achat s’en détournent davantage.

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MOTS-CLES

Amazon , Temu , commerce en ligne , commerces de proximité , casseurs , Sécurité , centre-ville , vacances commerciales , Fermetures , pillages

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

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Danielle Rapoport

Danielle Rapoport est psychosociologue et dirige le Cabinet d’études DRC, spécialisé dans l’évolution des modes de vie et de la consommation, via une approche ethno-qualitative, auprès des consommateurs et d’équipes managériales en entreprises.

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