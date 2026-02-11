POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Amadeus"
See image caption

ATLANTI-CULTURE

11 février 2026

"Amadeus" : le génie ne s’accorde pas plus avec les bonnes manières que certaines pièces avec la réalité historique…

De : Peter Shaffer (adaptation : Olivier Solivérès) Mise en scène : Olivier Solivérès Avec : Jérôme Kircher, Thomas Solivérès, Lison Pennec, Eric Berger, Laurent d’Olce, Philippe Escudié, Romain Pascal, Laurent Arcaro, Artus Maël, Flore Philis, Stella Siecinska, Loïc Simonet, Marjolaine Alziari, Jade Robinot. Théâtre Marigny Carré Marigny 78008 PARIS 01 86 47 72 77

Photo of Jean Ruhlmann pour Culture-Tops
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops Go to Jean Ruhlmann pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Amadeus , Peter Shaffer , Théâtre Marigny

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops image
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.

Populaires

1Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
2« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
3Et si nous n’avions rien compris à ce qui rend l’exercice physique efficace ? Voilà ce qu’en disent les scientifiques aujourd’hui
4Poilâne : chronique bien française d’un succès iconique d’une entreprise… désormais en grand danger
5Obsédées résiduelles : Francesca Albanese désigne Israël comme « ennemi commun de l’humanité » et Rima Hassan assimile le pays aux Nazis
6SOS vertige démocratique : les partis politiques comprennent très mal les attentes de leurs électeurs et les électeurs ne votent pas pour ce qu’ils disent souhaiter…
7Liaison avec Emmanuel Macron ? Golshifteh Farahani dément les rumeurs… tout en jouant avec le feu ?