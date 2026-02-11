ATLANTI-CULTURE
11 février 2026
"Amadeus" : le génie ne s’accorde pas plus avec les bonnes manières que certaines pièces avec la réalité historique…
De : Peter Shaffer (adaptation : Olivier Solivérès) Mise en scène : Olivier Solivérès Avec : Jérôme Kircher, Thomas Solivérès, Lison Pennec, Eric Berger, Laurent d’Olce, Philippe Escudié, Romain Pascal, Laurent Arcaro, Artus Maël, Flore Philis, Stella Siecinska, Loïc Simonet, Marjolaine Alziari, Jade Robinot. Théâtre Marigny Carré Marigny 78008 PARIS 01 86 47 72 77
4 min de lecture
MOTS-CLESAmadeus , Peter Shaffer , Théâtre Marigny
THEMATIQUESCulture
Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.
Populaires
Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.