PRISONNIERS POLITIQUES

Algérie : ces centaines d’autres Boualem Sansal que le régime emprisonne

L’affaire Boualem Sansal n’est que l’arbre qui cache une forêt de répressions. Derrière ce cas emblématique, les témoignages de Zakaria Hannache, militant du Hirak réfugié au Québec, et de Karim Maloum, journaliste exilé, révèlent l’ampleur d’un système algérien verrouillé, obsédé par la stabilité, et résolument hostile à toute dissidence. Entre lois liberticides, peur d’un nouvel embrasement et instrumentalisation géopolitique, la parole libre devient un acte de bravoure.