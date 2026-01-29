POLITIQUE
La France vient d'annoncer sa volonté de mettre en place un nouveau logiciel de visioconférence, Visio, dans l'optique de renforcer la souveraineté numérique française.

La France vient d'annoncer sa volonté de mettre en place un nouveau logiciel de visioconférence, Visio, dans l'optique de renforcer la souveraineté numérique française.

29 janvier 2026

Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies

Face aux tensions avec les Etats-Unis, le gouvernement entend proposer une nouvelle messagerie française (Visio) aux fonctionnaires pour remplacer Zoom, Team et Meets.

