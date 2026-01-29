©
La France vient d'annoncer sa volonté de mettre en place un nouveau logiciel de visioconférence, Visio, dans l'optique de renforcer la souveraineté numérique française.
29 janvier 2026
Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies
Face aux tensions avec les Etats-Unis, le gouvernement entend proposer une nouvelle messagerie française (Visio) aux fonctionnaires pour remplacer Zoom, Team et Meets.
Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.
Alain Garnier est le fondateur de Jamespot, une start-up qui propose des solutions d'espace de travail numérique, d'intranet et de réseau social d'entreprise.
