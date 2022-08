Activisme vert : le risque politique, pire que le risque environnemental ?

Des militants d'Extinction Rebellion lors d'une manifestation pour la défense de l'environnement.

Atlantico : Les changements climatiques mèneront inévitablement à des débats d’arbitrage sur l’utilisation des ressources. A l’heure de l’activisme vert, faut-il craindre que ces arbitrages se fassent selon des décisions "morales", symboliques, plutôt que rationnelles et scientifiques ?

Drieu Godefridi : Il faut soigneusement distinguer les questions scientifiques et factuelles — les évolutions du climat et moyens de s’y adapter — de l’idéologie venue s’y greffer, qui est l’idéologie écologiste. C’est une erreur de raisonnement, et la prospérité des idéologues écologistes, qui consiste à confondre (identifier) l’écologie comme science de la nature et l’écologisme comme idéologie politique. Concrètement, quand on prend connaissances des revendications concrètes des écologistes français, de Die Grünen en Allemagne, ou des écologistes belges — pour ne rien dire de personnalités plus folkloriques telles Sandrine Rousseau — on constate que ces revendications sont non seulement étrangères à la science de la nature, mais en porte-à-faux et contradiction frontale avec la rationalité scientifique.

Avons-nous déjà des exemples de ces décisions ?

Drieu Godefridi : Le nucléaire ! Seule source d’énergie pérenne non émettrice de CO2 — avec l’hydraulique, mais celui-ci exige de vastes configurations naturelles non reproductibles — le nucléaire devrait être embrassé par toute personne rationnelle soucieuse de maîtriser les émissions humaines de CO2. Or, que constate-t-on ? Que dans les pays cités, et les multinationales de l’écologisme telles Greenpeace, les écologistes vouent une haine religieuse à l’énergie nucléaire, dont ils exigent depuis trente ans l’arrêt et le démantèlement complet. Je me souviens d’une conférence donnée à Science-Po Strasbourg il y a dix ans. Je tentais de convaincre mon auditoire que non, la France ne devait pas fermer son parc nucléaire, tout au contraire réinvestir massivement dans sa maintenance et son développement. On fit le contraire. Car, il a fallu singer les Allemands. À maints égards, les écologistes sont les principaux adversaires d’une politique énergétique rationnelle, respectueuse des données factuelles et scientifiques.

De ce point de vue, quel est le risque politique que cela présente ? Avec quelles conséquences ?

Drieu Godefridi : Il suffit de regarder l’Allemagne et l'Europe. La conséquence de la folle politique anti-nucléaire allemande, sous le diktat du mouvement écologiste, est de vassaliser l’Allemagne à la Russie sur le plan énergétique. Or, l’énergie, selon la formule du Pr. Samuel Furfari, c’est la vie. Elle est partout et conditionne tout. Quand la vie économique entière d’un pays, et de chacune de ses familles, dépend du même robinet estampillé Gazprom, c’est Gazprom — donc le gouvernement de la Fédération de Russie — qui dicte à l'Allemagne ses conditions. Les conséquences politiques, économiques et géopolitiques de cet écologisme religieux, aux accents parfois fanatiques, sont dévastatrices. De ce point de vue, la guerre en Ukraine aura été le révélateur de la réalité intime de l’idéologie écologiste.

Le risque politique peut-il être, d’une certaine manière, pire que le risque environnemental ?

Drieu Godefridi : Le risque politique est toujours pire que les autres, depuis que l’Homme maîtrise la nature. Les deux grands socialismes du XXème siècle — le communisme et le national-socialisme — ont massacré des dizaines de millions de nos semblables au nom de leurs idéologies respectives. Les idéologies totalitaires, visant à subordonner l’individu dans chaque fraction de son être aux axiomes d’un credo, sont pour le genre humain une menace bien plus grande que le réchauffement objectif d’un degré observé depuis le début de l’ère industrielle.

Le Covid a montré la capacité des gouvernements à décider de restrictions de liberté y compris sans véritable justification d’efficacité. Cela pourrait-il se reproduire avec l'urgence écologique ?

Drieu Godefridi : Cette assimilation COVID/climat m’est familière, j’en comprends les motifs mais je ne la trouve guère convaincante. Face à cette vilaine bestiole, le COVID, dont nous a gratifié le régime chinois, nos gouvernements ont fait preuve d’amateurisme, d’incompétence et ils ont collectionné les décisions aberrantes — comment le nier ? — mais fondamentalement, ils ont fait ce qu’ils ont pu. Le défi n’était pas mince, et neuf d’un strict point de vue épidémiologique. Par ailleurs le phénomène COVID est situé dans le temps, et aucune idéologie n’en répond. Tandis que l’écologisme prétend embrasser l’histoire et l’humanité dans chacun de ses compatiments, chacune de ses manifestations, et s’offre comme une 'métaphysique de la nature’, dans les termes du philosophe écologiste allemand Hans Jonas.

