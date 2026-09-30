ATLANTI-CULTURE

A voir au cinéma cette semaine : "Notre Salut" de Emmanuel Marre, "Mémoire de fille" de Judith Godrèche, "Melpomène" de Charlotte Dauphin

Les films "Notre Salut" de Emmanuel Marre, "Mémoire de fille" de Judith Godrèche, "Melpomène" de Charlotte Dauphin sont à découvrir au cinéma cette semaine, dès ce mercredi 30 septembre.