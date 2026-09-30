ATLANTI-CULTURE
30 septembre 2026
A voir au cinéma cette semaine : "Notre Salut" de Emmanuel Marre, "Mémoire de fille" de Judith Godrèche, "Melpomène" de Charlotte Dauphin
Les films "Notre Salut" de Emmanuel Marre, "Mémoire de fille" de Judith Godrèche, "Melpomène" de Charlotte Dauphin sont à découvrir au cinéma cette semaine, dès ce mercredi 30 septembre.
3 min de lecture
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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