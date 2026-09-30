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Blurred backgroundLes films "Notre Salut" de Emmanuel Marre, "Mémoire de fille" de Judith Godrèche, "Melpomène" de Charlotte Dauphin sont à découvrir au cinéma cette semaine, dès ce mercredi 30 septembre.
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ATLANTI-CULTURE

30 septembre 2026

A voir au cinéma cette semaine : "Notre Salut" de Emmanuel Marre, "Mémoire de fille" de Judith Godrèche, "Melpomène" de Charlotte Dauphin 

Les films "Notre Salut" de Emmanuel Marre, "Mémoire de fille" de Judith Godrèche, "Melpomène" de Charlotte Dauphin sont à découvrir au cinéma cette semaine, dès ce mercredi 30 septembre.

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Melpomène de Charlotte Dauphin , Notre Salut de Emmanuel Marre , Mémoire de fille de Judith Godrèche , Melpomène , Notre salut , mémoire de fille , Judith Godrèche , Swann Arlaud , cinéma , films , long-métrage , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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