A voir au cinéma cette semaine : "Furcy, né libre" d’Abd al Malik, "L’Affaire Bojarski" de Jean-Paul Salomé,  "Jusqu’à l’aube" de Sho Miyake et "Sans pitié" de Julien Hosmalin

“Furcy, né libre” d’Abd al Malik, “L’Affaire Bojarski” de Jean-Paul Salomé, “Jusqu’à l’aube” de Sho Miyake et “Sans pitié” de Julien Hosmalin sont à retrouver cette semaine au cinéma.
14 janvier 2026
Marc Le Fur est député UMP de la troisième circonscription des Côtes-d'Armor et conseiller général du canton de Quintin.
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
