PROJET GATEWAY

15 février 2026

À quoi sert une station spatiale autour de la Lune ?

Alors que la station spatiale lunaire Gateway cristallise retards, surcoûts et débats budgétaires aux États-Unis, une question s’impose : cet avant-poste orbital est-il réellement indispensable au retour durable des humains sur la Lune et aux ambitions martiennes du programme Artemis, ou son abandon redéfinirait-il l’équilibre stratégique et international de l’exploration spatiale ?