POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La Lune et l'étoile Antarès dans le ciel, au-dessus d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, surmontée du vaisseau spatial Dragon, depuis le pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy de la NASA, le 24 août 2023 à Cap Canaveral, en Floride.
See image caption
See copyright

PROJET GATEWAY

15 février 2026

À quoi sert une station spatiale autour de la Lune ?

Alors que la station spatiale lunaire Gateway cristallise retards, surcoûts et débats budgétaires aux États-Unis, une question s’impose : cet avant-poste orbital est-il réellement indispensable au retour durable des humains sur la Lune et aux ambitions martiennes du programme Artemis, ou son abandon redéfinirait-il l’équilibre stratégique et international de l’exploration spatiale ?

Photo of Berna Akcali Gur
Berna Akcali Gur Go to Berna Akcali Gur page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Berna Akcali Gur image
Berna Akcali Gur

Maître de conférences en droit de l’espace extra-atmosphérique, Queen Mary University of London

Populaires

1Énergies renouvelables : la Commission européenne sanctionne encore une fois la France
2France : le commerce extérieur et la productivité ne sont pas si malades, mais le modèle français n’en profite pas pour se redresser. Cherchez l’erreur…
3Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein
4Albert et Charlène de Monaco se rebattent-froid ; Elodie Gossuin attend son 5ème, Danny Boon veut son 6ème, Orlando Bloom et Martin Kretz se recouplent ; Bad Bunny se fait glow-uper, Heidi Klum mouler, la fille de Gwyneth Paltrow refaçader
5Gauche ou droite radicales : qui est vraiment le moteur de la montée de la violence politique en France ?
6Une étude dans Nature révèle que l’IA est capable de détecter le type de personnalité de ceux qui l’utilisent
7Quand les pronoms prennent le pas sur la sécurité : cette responsabilité de l’idéologie trans dans la tuerie de masse au Canada