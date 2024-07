A l’échelle de la planète, la proportion de produits de la mer élevés a dépassé celle qui a été pêchée

Des crevettes dans une ferme aquacole, à Idrac-Respailles, dans le Sud-Ouest de la France.

90 millions de tonnes de poissons, crustacés, mollusques et autres espèces aquatiques sont pêchés, en moyenne chaque année sur la planète. Selon la FAO, l'organisation mondiale pour l’agriculture et l’alimentation, la moitié des denrées d’origine aquatique actuellement consommées par l’homme provient de l’aquaculture.

François Sarano est docteur en océanographie, plongeur professionnel, chef d'expédition pendant treize ans à bord de la Calypso, directeur de recherche du programme Deep Ocean Odyssey et cofondateur de l'association Longitude 181. Il est l'auteur de nombreux livres sur les cachalots et les océans.

Atlantico : Le volume total mondial de poissons, de crevettes, de palourdes et d'autres espèces aquatiques récoltés par l'élevage a dépassé pour la première fois la quantité pêchée dans la nature dans les eaux de la planète, selon l'Organisation des Nations Unies. La quantité totale d'animaux aquatiques capturés dans la nature était de 91 millions de tonnes en 2022 et la production mondiale en élevage a atteint 94,4 millions de tonnes. Est-ce un bon signe pour les réserves naturelles qu'il y ait plus d'espèces de poissons et de crustacés récoltées dans les fermes d'élevage que pêchées dans des environnements naturels ?

François Sarano : En réalité, ce n'est pas un bon signe du tout. Il faut distinguer très clairement l'élevage de poissons dans les eaux douces et en mer. Les tonnages de poissons dans les eaux douces sont toujours très importants. Il s'agit essentiellement de carpes. Il s'agit de poissons que nous connaissons bien en Occident mais que nous goûtons peu. Ils sont essentiellement élevés dans les pays asiatiques, en Chine en particulier, qui récoltent des tonnages énormes de près de 10 millions de tonnes. Ces poissons ne proviennent pas de la mer. En ce qui concerne l'aquaculture marine, il faut distinguer deux choses. L'aquaculture pour les coquillages concerne notamment les moules et les huîtres qui sont élevées et consommées depuis très longtemps. Ce type d’élevage ne pose pas de problème. En revanche, l'aquaculture de poissons carnivores est en augmentation. Le bar et le thon sont concernés. Cela pose un problème énorme car ces poissons carnivores, comme les crevettes d'ailleurs, sont nourris avec du poisson sauvage. Pour nourrir ces carnivores, des bateaux gigantesques sont envoyés au large. Ils vont prélever les petits poissons qui sont destinés à être transformés pour faire de la farine. Ces petits poissons sont prélevés en quantités monstrueuses, près de 20 millions de tonnes par an sur 80 millions de tonnes de poissons pêchés en mer, cela est colossal. Ces poissons sont transformés en granulés pour élever du poulet et des poissons carnivores. Cela veut dire que l’industrie ne parvient pas à accroître le nombre global de poissons. Il y a un transfert de poissons sauvages en poissons d'élevage.

Le poisson sauvage de faible qualité, comme les anchois ou le tacaud, finit par bouleverser l'équilibre énergétique. Pour faire grossir un thon de un kilo, il faut lui donner quinze kilos de petits poissons. Pour pêcher ces petits poissons, il faut envoyer des bateaux loin en mer qui dépensent une quantité phénoménale de pétrole. S'ils n'étaient pas subventionnées, ces bateaux ne sortiraient même pas. Il faut transformer tout cela en farine, le congeler et le donner à des poissons que nous allons manger. L'aquaculture de poissons carnivores est un détournement, pour quelques riches qui vont manger ces poissons et ceux qui les élèvent, des ressources marines qui sont normalement utilisées par les petits pêcheurs et les personnes qui vivent dans les zones côtières où ils n'ont que cette réserve et pas d’écosystèmes marins. Il s’agit d’un détournement.

Concernant les chiffres, il faut bien comprendre que la nature ne donne pas plus que ses ressources en mer. Elle ne peut pas donner plus de 90 millions de tonnes de poissons et crustacés par an. Il ne faut pas additionner les poissons pêchés pour faire de la farine, pour nourrir les poissons d'élevage et les mêmes poissons d'élevage qui ont été nourris par la farine comme il est possible de l’observer maladroitement dans les tonnages de la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Il faudrait soustraire 20 millions de tonnes aux poissons qui sont prélevés en mer.

Si les tonnages augmentent en eau douce, la qualité des eaux douces dans lesquelles on élève les poissons, les carpes notamment, se dégrade. Il n'y a plus que ça. Le marché est dominé par la monoculture de carpes. Cela détruit complètement les écosystèmes d'eau douce. L'élevage de poissons carnivores en mer détruit aussi les écosystèmes marins en pillant les petits poissons appelés fourrage et en privant ainsi l'ensemble des écosystèmes qui en dépendent.

- Au regard des chiffres de 2022 de l'ONU, la baisse des captures sauvages à 91 millions de tonnes souligne-t-elle une stagnation de la pêche au cours des trois dernières décennies ?

La pêche a diminué mais il ne faut pas globaliser. Il n’est pas possible d’associer tout ce qui se passe en eau douce avec ce qu’il se passe en milieu marin. La pêche en eau douce donne un tonnage qui donne l'illusion d’être au sommet, parce qu'il est additionné à la pêche en mer, pour un total de 97 millions de tonnes. En réalité, cela se situe plutôt en dessous de 85 millions de tonnes. Pour la pêche, il est important de distinguer la mer, l'océan de tout ce qui se fait en eau douce. Les chiffres globaux ne reflètent pas du tout la dégradation très forte des écosystèmes marins et surtout la diminution générale, depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, de la quantité totale de poissons pêchés en mer. Le maximum des captures marines a été atteint au début des années 90. Depuis, il y a eu une baisse régulière des tonnages qu’il est possible de ramener de la mer car il y a des tas de stocks qui sont surexploités. Des moyens considérables sont utilisés pour aller pêcher les ressources qui restent en mer. Les rendements obtenus sont ridicules. Ramener si peu en déployant autant d’énergie ferait rire les pêcheurs du début du XXᵉ siècle. Nous avons atteint le maximum de ce qu’il est possible de tirer des océans.

J'insiste sur le mot océans. Je ne veux pas mêler les tonnages tirés de l'aquaculture de poissons d'eau douce. Il serait nécessaire d’étudier la destruction majeure des écosystèmes d'eau douce qui sont complètement asservis à ces aquacultures qui ne reposent plus que sur une espèce. La qualité de l'eau s’est fortement dégradée. Il n’est pas possible de faire de l'élevage industriel sans affecter l'écosystème. Le seul élevage classique qui parvient à surnager concerne les huîtres et les moules. Cela consiste à recueillir les larves des petits mollusques et elles sont fixées sur des piquets. Elles filtrent l'eau de mer. Elles ne sont pas nourries. Tout cela entre dans le cycle de la vie. En revanche, l'aquaculture de poissons carnivores et de crevettes ne rentrent plus dans l'histoire de la vie parce qu'il faut aller pêcher des petits poissons pour les nourrir. La dépense d'énergie est colossale. Des petits poissons sont pêchés pour faire grossir des thons que nous allons manger après.

- En quoi ces chiffres “historiques”, le fait que les récoltes de poissons et de crustacés via l'aquaculture en eau douce dépassent les chiffres de la pêche, sont-ils l’illustration des pratiques sauvages des industriels de l'aquaculture. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles pratiques assez inquiétantes ?

Ce ne sont pas des nouvelles pratiques, la demande est très forte. Il y a donc une volonté de satisfaire la demande. En revanche, il faudrait s’interroger sur cette demande. Est-elle justifiée ? Par certains pays, elle est justifiée. Un nombre considérable d’habitants ont besoin des protéines de la mer. Malheureusement, ce ne sont pas ces gens là qui bénéficient de l'aquaculture, des poissons élevés en mer parce qu'ils sont trop chers pour eux. Tout le monde ne peut pas se payer le saumon et le thon.

La plupart des personnes qui ont vraiment besoin de ces protéines de la mer ne parviennent pas à y accéder. Nos poissons d'aquaculture, nos poissons carnivores ont été nourris avec les petits poissons dont les populations riveraines de certains pays sont privés alors que leur ressource première est la mer.

François Sarano est président de l’association Longitude 181.