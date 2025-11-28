POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Black Friday

Black Friday

© PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

CONSEILS VITAUX

28 novembre 2025

8 choses à savoir pour ne pas trop dépenser pendant les soldes du Black Friday

À l’approche du Black Friday, la frénésie des promotions promet à nouveau d’emporter des millions de consommateurs… et d’en laisser beaucoup avec un goût amer.

Photo of Cathrine Jansson-Boyd
Cathrine Jansson-Boyd Go to Cathrine Jansson-Boyd page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Cathrine Jansson-Boyd image
Cathrine Jansson-Boyd

Professeure de psychologie du consommateur, Université Anglia Ruskin

Populaires

1Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand
2Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
3Fuites sur les négociations avec la Russie : y’a-t-il une guerre souterraine au sein de l’administration Trump ?
4Commission d’enquête sur la neutralité de l’audiovisuel public : le patron de l’Arcom peine à convaincre
5Élus contestés, colère assumée : la fracture se creuse
6Des sénateurs socialistes suggèrent de condamner les riches à « l'emprunt forcé »
7Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?