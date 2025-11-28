Black Friday
© PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP
CONSEILS VITAUX
28 novembre 2025
8 choses à savoir pour ne pas trop dépenser pendant les soldes du Black Friday
À l’approche du Black Friday, la frénésie des promotions promet à nouveau d’emporter des millions de consommateurs… et d’en laisser beaucoup avec un goût amer.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Professeure de psychologie du consommateur, Université Anglia Ruskin
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Professeure de psychologie du consommateur, Université Anglia Ruskin