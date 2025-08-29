Visite extraterrestre ?

3I/ATLAS : La NASA identifie un objet “non naturel” fonçant à vitesse extrême sur la Terre

Découverte en juillet par le réseau automatisé ATLAS, la comète 3I/ATLAS est le troisième objet interstellaire identifié après Oumuamua et Borisov. Grâce au Webb, les chercheurs ont mis en évidence une coma dominée par le CO₂, contraste saisissant avec les comètes « locales » où l’eau prédomine. Cette signature chimique suggère une formation dans une région glacée d’un autre système stellaire. Si sa trajectoire écarte tout risque pour la Terre, l’observation de 3I/ATLAS ouvre une fenêtre inédite sur la diversité des mondes au-delà du nôtre.