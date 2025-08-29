Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Scienceil y a 4 heures
Cette image non datée, diffusée par l’Agence spatiale européenne (ESA) le 27 mai 2025, montre l’amas de galaxies Abell S1063 situé à environ 4,5 milliards d’années-lumière de la Terre dans la constellation de la Grue, captée par le télescope spatial James Webb. (Image d'illustration)
Visite extraterrestre ?

3I/ATLAS : La NASA identifie un objet “non naturel” fonçant à vitesse extrême sur la Terre

Découverte en juillet par le réseau automatisé ATLAS, la comète 3I/ATLAS est le troisième objet interstellaire identifié après Oumuamua et Borisov. Grâce au Webb, les chercheurs ont mis en évidence une coma dominée par le CO₂, contraste saisissant avec les comètes « locales » où l’eau prédomine. Cette signature chimique suggère une formation dans une région glacée d’un autre système stellaire. Si sa trajectoire écarte tout risque pour la Terre, l’observation de 3I/ATLAS ouvre une fenêtre inédite sur la diversité des mondes au-delà du nôtre.

avec Olivier Sanguy
author imageOlivier Sanguy

Olivier Sanguy est spécialiste de l’astronautique et rédacteur en chef du site d’actualités spatiales de la Cité de l’espace à Toulouse.

