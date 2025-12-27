REINDUSTRIALISATION SANS CAP NI BUDGET

27 décembre 2025

2025, l’année où l’économie mondiale a cessé d’y croire

La France parle de réindustrialisation. Mais, derrière les annonces, une réalité s'impose : elle n'a plus de boussole industrielle et, pour l'instant, pas de budget pour la retrouver.