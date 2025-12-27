©
Drapeau français. (Image d'illustration)
REINDUSTRIALISATION SANS CAP NI BUDGET
27 décembre 2025
2025, l’année où l’économie mondiale a cessé d’y croire
La France parle de réindustrialisation. Mais, derrière les annonces, une réalité s'impose : elle n'a plus de boussole industrielle et, pour l'instant, pas de budget pour la retrouver.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESBilan 2025 , économie , tribune , réindustralisation , macroéconomie , réformes , la France
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.