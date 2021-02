2020, l'année où l'immigration étrangère a baissé sans s'écrouler totalement

immigration migrants réfugiés titres de séjour données chiffres France Europe pour l'année 2020 flux migratoires pandémie

Le Département des Statistiques, des Études et de la Documentation du ministère de l’Intérieur a communiqué le nombre définitif de premiers titres de séjour délivrés en 2019 et son estimation pour 2020. La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur l’immigration en France ? Nos voisins européens ont-ils aussi été concernés ?

Atlantico.fr : L’année 2020 n’a pas été une année classique sur tous les points et comme tous les secteurs les flux migratoires ont été impactés. En analysant la publication de l'estimation du nombre de titres de séjour délivrés l'année dernière, que pouvons-nous conclure de l’influence de la crise sanitaire sur l’immigration en France ? Le nombre de titres de séjour s’est-il écroulé ? Est-ce seulement dû à la crise sanitaire ou à d’autres facteurs ?

Michèle Tribalat : Pour l’instant, comme vous le mentionnez, nous ne disposons que d’une estimation du service statistique du ministère de l’Intérieur. En juin, nous aurons un chiffre provisoire qui n’est généralement pas très éloigné du chiffre définitif lequel, pour l’année 2020, sera connu en janvier 2022. D’après l’estimation publiée récemment, le nombre de premiers titres de séjour délivrés en 2020 aurait baissé de 20,5 % : 220 535 contre 277406 en 2019 (chiffre définitif). Cette baisse nous ramène cinq ans en arrière. La chute est importante, mais laisse subsister un flux important équivalent à celui enregistré en 2015. Nous avons eu les effets de la crise sanitaire.

Évolution du nombre de premiers titres de séjour délivrés par le ministère de l’Intérieur de 1997 à 2020.

Champ : pays tiers à l’Espace économique européen et à la Suisse, dans un périmètre commun à partir de 2007.

Source : AGDREF, DSED, ministère de l’Intérieur, estimation pour 2020.

Ce recul de l’immigration étrangère n’est-il que conjoncturel ou pourrait-il annoncer une tendance à la baisse sur le long terme ?

C’est à mon avis conjoncturel, pour autant que les difficultés de circulation liées à la pandémie le sont. Ce recul intervient sur une tendance à la hausse qui a été brutalement interrompue par la pandémie. Lorsque nous en sortirons, espérons le plus vite possible, la progression devrait reprendre, d’autant qu’elle comprendra probablement une récupération des entrées qui ont été empêchées avant.

Les pays européens ont-ils tous été affectés de la même manière ?

Un reflux touche aussi les pays voisins. Mais l’ampleur de la chute, d’après les estimations dont nous disposons, a dépendu de la trajectoire sur laquelle ils se trouvaient avant la pandémie. La trajectoire française à la hausse ressemble à celle des Pays-Bas où l’immigration s’est envolée bien plus vite qu’en France après 2012 et où la pandémie a causé une rupture dans l’évolution de l’immigration étrangère (-19 %) comparable à celle observée en France. Par contre, en Norvège, au Danemark ou en Suède où les flux étaient à la baisse, le recul a été plus profond : -27 % en Norvège et au Danemark et -32 % en Suède. Dans ces pays, la pandémie a amplifié un recul qui se serait sans doute poursuivi sans elle, mais de façon moins brutale.

Évolution (base 1 en 2008) de l’immigration étrangère en France, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède depuis 2008.

Champ : Pays tiers à l’Espace économique européen pour la France, tous pays pour le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède.

Source : délivrance de 1ers titres de séjours d’après AGDREF, DSED du ministère de l’Intérieur pour la France. Données annuelles et estimations, pour 2020, à partir de données mensuelles ou trimestrielles tirées des registres de population des instituts de statistique du Danemark, de Norvège, des Pays-Bas et de Suède.