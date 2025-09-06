Le prix du vert

1200 milliards d’euros, le montant astronomique que l’Allemagne devrait engloutir pour ses réseaux électriques et gaziers si elle poursuit sa transition énergétique

Selon une méta-analyse de dix études, Berlin devra mobiliser 1 200 milliards d’euros en 25 ans pour adapter ses réseaux électriques et gaziers. Pour Samuel Furfari, spécialiste de l’énergie, ce chiffre — déjà sous-estimé — illustre l’illusion de l’EnergieWende : une transition présentée comme vertueuse, mais qui engendre explosion des coûts, perte de compétitivité industrielle et risque de désindustrialisation. Derrière le discours vert, c’est bien la soutenabilité économique du système énergétique allemand qui est en jeu.