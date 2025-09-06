Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Europeil y a 1 heures
Un site de production nucléaire et une éolienne. (Image d'illustration)
Un site de production nucléaire et une éolienne. (Image d'illustration) © INA FASSBENDER / AFP
Le prix du vert

1200 milliards d’euros, le montant astronomique que l’Allemagne devrait engloutir pour ses réseaux électriques et gaziers si elle poursuit sa transition énergétique

Selon une méta-analyse de dix études, Berlin devra mobiliser 1 200 milliards d’euros en 25 ans pour adapter ses réseaux électriques et gaziers. Pour Samuel Furfari, spécialiste de l’énergie, ce chiffre — déjà sous-estimé — illustre l’illusion de l’EnergieWende : une transition présentée comme vertueuse, mais qui engendre explosion des coûts, perte de compétitivité industrielle et risque de désindustrialisation. Derrière le discours vert, c’est bien la soutenabilité économique du système énergétique allemand qui est en jeu.

avec Samuel Furfari
author imageSamuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

Voir la bio »

1200 milliards d’euros, le montant astronomique que l’Allemagne devrait engloutir pour ses réseaux électriques et gaziers si elle poursuit sa transition énergétique

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés