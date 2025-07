Coup de pub

10 000 pas par jour… ou nettement moins ? Et si le secret du maintien en bonne forme physique était plus accessible qu’on vous l’a répété

Le seuil emblématique des 10 000 pas, né d’un coup marketing japonais en 1964, n’est plus la référence absolue : une revue systématique de 57 études révèle qu’atteindre 7 000 pas quotidiens suffit déjà à réduire de 47 % le risque de décès et à protéger contre maladies cardiaques, cancer et démence, les bénéfices supplémentaires s’atténuant au‑delà de cette barre.