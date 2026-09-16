BUDGET 2027

1,5 milliard d'euros contre les violences sexistes et sexuelles, 2,6 milliards pour la protection de l'enfance, vraiment ? : petit décryptage budgétaire des annonces de Sébastien Lecornu

1,5 milliard d’euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, 2,6 milliards pour la protection de l’enfance : les annonces de Sébastien Lecornu impressionnent par leur montant. Mais s’agit-il réellement de crédits supplémentaires ? Une large partie de ces sommes correspondrait à des crédits déjà existants, réorientés ou rebaptisés.