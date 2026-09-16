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Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, s'est exprimé lors d'une conférence de presse.
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BUDGET 2027

16 septembre 2026

1,5 milliard d'euros contre les violences sexistes et sexuelles, 2,6 milliards pour la protection de l'enfance, vraiment ? : petit décryptage budgétaire des annonces de Sébastien Lecornu

1,5 milliard d’euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, 2,6 milliards pour la protection de l’enfance : les annonces de Sébastien Lecornu impressionnent par leur montant. Mais s’agit-il réellement de crédits supplémentaires ? Une large partie de ces sommes correspondrait à des crédits déjà existants, réorientés ou rebaptisés.

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MOTS-CLES

Sébastien Lecornu , Budget , moyens , finances publiques , Budget 2027 , Premier Ministre , Matignon , associations , victimes , violences sexistes et sexuelles , milliards , protection de l'enfance , manque de moyens , Justice , police , sécurité , aide aux victimes

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.