BUDGET 2027
16 septembre 2026
1,5 milliard d'euros contre les violences sexistes et sexuelles, 2,6 milliards pour la protection de l'enfance, vraiment ? : petit décryptage budgétaire des annonces de Sébastien Lecornu
1,5 milliard d’euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, 2,6 milliards pour la protection de l’enfance : les annonces de Sébastien Lecornu impressionnent par leur montant. Mais s’agit-il réellement de crédits supplémentaires ? Une large partie de ces sommes correspondrait à des crédits déjà existants, réorientés ou rebaptisés.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.