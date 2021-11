"La liberté c'est le hijab". Et pourquoi pas "la prison c'est la liberté" ?

L'une des affiches de la campagne du Conseil de l'Europe sur le hijab et la diversité.

Le Conseil de l'Europe est un machin qui a élu domicile à Strasbourg. Il est doté d'un confortable budget d'à peu près un milliard d'euros et d'une assemblée parlementaire composée de plusieurs centaines de députés. Ils ne sont pas élus mais désignés par les parlements nationaux. Ils ne servent à rien et en tout cas pas à grand-chose.



C'est pourquoi le Conseil de l'Europe est totalement oublié par les médias. Personne n'en parle. Las de cette solitude, cet organisme a souhaité qu'on parle de lui. Et il a réussi son coup avec une campagne "contre la haine anti-musulmane".



Sur son site, et sur les réseaux sociaux, on a donc vu apparaître des visuels éloquents. On peut y lire "le hijab c' est la liberté" ou "la beauté est dans la diversité". Le tout accompagné d'une image ou l'on voit une fille séparée par un trait vertical : à droite elle est voilée, à gauche elle est en cheveux.



Dans le monde arabo-musulman, des centaines de millions de filles et de femmes portent le voile. Le plus souvent contraintes et forcées par leurs pères, leurs frères et leurs maris. C'est elles que la campagne du Conseil de l'Europe insulte. Mais cette campagne passe à côté de l'essentiel : une fille voilée en mini-jupe, ça aurait été plus judicieux.



Ps : Aux dernières nouvelles, le Conseil de l'Europe, confronté à l'écoeurement soulevé par sa campagne, l'a supprimée. C'est dommage car nous on aimait bien.

Est-il licite de vouloir tuer Eric Zemmour ?

Le Grand Remplacement, fantasme ou réalité ?