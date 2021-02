"La France peut-elle tenir encore longtemps ?" d'Agnès Verdier-Molinié : une analyse convaincante proposant de pertinentes solutions. Oui, mais... qui aura le courage de les mettre en œuvre ?

Batterie de statistiques à l’appui, madame Verdier-Molinier établit un bilan de la situation gravissime de la France : la dette publique explose ; entre déconsolidations et non-provisionnements, elle est d’ailleurs bien supérieure à ce qu’indique les chiffres officiels, probablement aux alentours de 250% du PIB. L’administration est dans un état déplorable, gangrénée par l’absentéisme des fonctionnaires, la complexité des procédures, la sous-productivité, le tout pour un coût bien supérieur à ce qui se fait dans les pays comparables. Les gouvernements successifs ont été incapables de réduire la dépense publique et ont laissé glisser le déficit budgétaire, tout en multipliant les impôts et taxes (483) qui font de la France un enfer fiscal.

Quant à l’industrie, notre auteur indique à juste titre que sa part dans le PIB a été divisée par deux pour atteindre 10%, contre plus de 20 en Allemagne et même 14 en Italie. Elle explique assez bien les raisons de cet effondrement.

En se fondant sur un ensemble de comparaisons avec des pays européens, elle expose les solutions qui, dans la durée, pourraient inverser le processus de déclassement en cours: réhabilitation du rôle du Parlement, baisse des impôts et des dépenses publiques, sauvetage de ce qui reste de l’industrie, décentralisation véritable... Toutes mesures frappées au coin du bon sens et que des pays dans une situation aussi dégradée que la France ont pu mettre en œuvre avec succès.