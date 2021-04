"Hiroshima" de Hideo Sekigawa : le film sans doute le plus saisissant et le plus émouvant sur les ravages de la première bombe atomique…

– Le réalisme de la reconstitution de l’apocalypse engendrée par l’attaque nucléaire américaine. Composées à partir des témoignages écrits des survivants et aussi des photos retrouvées de l’époque, les images du film sont impressionnantes, et même, par moments, insoutenables. Dans des paysages dantesques d’incendies et de ruines, elles montrent des rescapés hagards, pour la plupart, en haillons. Les uns sont défigurés, d’autres, estropiés. Presque tous ont la chair à vif ou en lambeaux. Leurs regards expriment l’horreur, leurs plaintes exhalent leur souffrance, physique et morale. On a beau savoir qu’il s’agit d’une fiction, on a l’impression d’être dans un documentaire, que les images ont été tournées « en live ».

- Hideo Sekigawa était pacifiste… Son film est sans aucun doute l’un des plaidoyers les plus efficaces jamais réalisés contre la guerre. Non seulement il montre le chaos indescriptible généré par une explosion atomique, mais il donne à voir combien, des années après, la radioactivité continue à faire des ravages, psychiques et physiques parmi les survivants.

Il apporte en somme la preuve que les méfaits de la guerre ne s’arrêtent pas au cessez-le-feu, mais qu’ils perdurent longtemps, sous diverses formes.

– Quand Hideo Sekigawa se lance dans Hiroshima, le Japon est encore occupé par les Américains et ses autorités veillent au respect de la censure qu’ils ont imposée. Pour échapper à tout contrôle, le cinéaste demande au syndicat des enseignants japonais de produire et de distribuer son film. Cette liberté de manœuvre va lui permettre d’aborder frontalement son sujet, et faire la différence avec le film de Kaneto Shindō, Les enfants d’Hiroshima, sorti un an avant.

– Malgré l’horreur qu’il met en scène, Hiroshima est d’une grande beauté formelle. Son noir et blanc est somptueux, ses cadrages, efficaces et parfaits. Ses mouvements de foule sont particulièrement impressionnants.