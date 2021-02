"Churchill était raciste et a torturé de nombreuses personnes". C'est pourquoi son nom a été effacé

Winston Churchill histoire seconde guerre mondiale Sussex J.K. Rowling Harry Potter Poudlard

On en apprend de belles sur le plus célèbre homme d'Etat britannique.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les élèves et les enseignants d'un collège du Sussex cultivent la "tolérance et la liberté". En vertu de quoi ils ont estimé que Churchill ne correspondait pas à leurs valeurs.

Un des bâtiments de leur établissement portait son nom : ils l'ont donc débaptisé. Car, poussés par une puissante vague de crétinisme venue d'Amérique, ils ont découvert que Sir Winston était "raciste" et qu'il avait "emprisonné et torturé" de nombreuses personnes. A quelle période de la vie tumultueuse de Churchill se sont produits ces répugnants méfaits ?

Au carrefour du XIX et du XXème siècle, Churchill, jeune soldat combattit en Inde. Il est plus que probable qu'alors il n'a pas été très tendre avec les Indiens. Et qu'il a fait des misères à Gandhi qui militait pour la désobéissance pacifique.

Churchill a aggravé son cas en allant faire le coup de feu au Soudan contre les Arabes révoltés. Peut-être même qu'il en a tués. Sans parler de ceux qu'il a jetés en prison. Nous manquons de précisions sur les tortures qu'il leur a infligées.

Quoi qu'il en soit Churchill n'est pas un personnage recommandable aux yeux des âmes sensibles du collège du Sussex. Certes il a gagné la guerre contre Hitler. Mais était-ce bien nécessaire ? En effet le chancelier du IIIème Reich n'était pas dépourvu de qualités : il peignait, était végétarien et aimait les animaux.

On ne négligera pas non plus le fait que Sir Winston fumait d'énormes cigares et vidait des litres de whisky. Ce n'est absolument pas un exemple à suivre pour les jeunes générations. En plus Churchill avait de l'humour. Et la communauté du collège de Sussex s'en méfie comme de la peste : l'humour est totalement incompatible avec les valeurs de "tolérance et de liberté".

Un autre bâtiment du collège portait le nom de J. K. Rowling. Il a également été débaptisé. En effet, l'auteur de l'immortel Harry Potter a fait quelques déclarations peu amènes sur les transgenres. "Une insulte à la communauté trans" s'indignent les élèves et les enseignants du collège. Il ne nous a pas échappé non plus qu'à Poudlard, il n'y avait que des Blancs et tous cisgenres comme Harry et Hermione. Pas un seul Noir ou Arabe. Pas un seul gay ou trans. C'est révoltant.

Ps : Nous suggérons aux élèves et au enseignants du collège du Sussex de réclamer qu'on efface le mot Angleterre. Ce nom a été en effet donné à ces îles celtes par des envahisseurs normands, blonds et aux yeux bleus.