Fin du monde

Entre prophéties, valises pour le paradis et gros fous rires, le mystérieux “Rapture Day” affole les cercles TikTok évangéliques américains

Et si ce week-end, certains disparaissaient… direction le ciel ? Depuis quelques jours, une partie de TikTok bruisse d’excitation (et d’un peu d’angoisse) autour du fameux “Rapture Day”, le supposé “jour de l’enlèvement” des chrétiens vers les nuages, annoncé par un pasteur sud-africain. Au programme : visions divines, trompettes célestes, comptes à rebours mystiques… et un florilège de vidéos où l’on hésite entre apocalypse et parodie.