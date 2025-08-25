Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Educationil y a 5 heures
Des enfants devant l'école. (Image d'illustration)
Des enfants devant l'école. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Écoles alternatives

Montessori, Freinet, Steiner… promesse d’épanouissement ou bulle fragile ?

Montessori, Freinet, Steiner ou écoles en forêt : les alternatives éducatives se multiplient en France, attirant des parents lassés des classes surchargées et de la pression scolaire. Souvent perçues comme une bouée pour les enfants en difficulté, elles offrent un cadre plus protecteur et créatif. Mais leur coût élevé, leur manque de mixité et leurs limites pédagogiques en font un modèle séduisant… mais loin d’être la solution miracle.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Montessori, Freinet, Steiner… promesse d’épanouissement ou bulle fragile ?

Vu sur: 20 minutes

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société