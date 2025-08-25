Educationil y a 5 heures
Écoles alternatives
Montessori, Freinet, Steiner… promesse d’épanouissement ou bulle fragile ?
Montessori, Freinet, Steiner ou écoles en forêt : les alternatives éducatives se multiplient en France, attirant des parents lassés des classes surchargées et de la pression scolaire. Souvent perçues comme une bouée pour les enfants en difficulté, elles offrent un cadre plus protecteur et créatif. Mais leur coût élevé, leur manque de mixité et leurs limites pédagogiques en font un modèle séduisant… mais loin d’être la solution miracle.
Vu sur: 20 minutes