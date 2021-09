Le groupe ABBA retrouve la tête des charts après quarante ans d'absence

Les membres du groupe pop suédois Abba, Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-frid Lyngstad et Benny Andersson, lors de l'Eurovision, le 9 février 1974.

Les membres du groupe ABBA, Björn, Agnetha, Anni-Frid et Benny (séparés depuis 1982), ont annoncé jeudi 2 septembre leur retour avec un album et un concert unique. Les nouveaux titres dévoilés par ABBA (« I Still Have Faith in You » et « Don't Shut Me Down ») se sont retrouvés dans le Top 10 des ventes de singles au Royaume-Uni depuis leur parution jeudi dernier.

Après une pause de 40 ans, le groupe ABBA connaît un nouveau succès fulgurant, selon des informations du Figaro et les médias britanniques. Les quatre membres d'ABBA viennent de réintégrer le Top 10 des meilleures ventes de singles au Royaume-Uni depuis la parution jeudi dernier de leurs chansons inédites : « I Still Have Faith in You » et « Don't Shut Me Down ».

Ces deux titres, qui symbolisent le grand retour du quatuor, vont figurer dans leur neuvième album studio, intitulé « Voyage », à paraître le 5 novembre prochain.

Ces singles se sont classés en sixième et en septième position des charts britanniques, selon des estimations publiées dimanche et basées sur les premières ventes et diffusions en streaming.

« Don't Shut Me Down » est la chanson la plus téléchargée au Royaume-Uni la semaine dernière, selon les précisions dimanche des organismes de classification britanniques, ajoutant que les deux titres ont été diffusés en streaming plus de 500.000 fois à ce jour.

Ce nouvel album d'ABBA sera composé de dix chansons, dont huit titres inédits. Sa sortie a été annoncée lors d'un événement jeudi à Londres, filmé et retransmis en direct sur YouTube.

Aujourd'hui septuagénaires, les membres du groupe ABBA (Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid) ont fait le choix de revenir sur scène sous forme d'hologrammes améliorés. Le concert d'ABBA dans le cadre de cet événement exceptionnel se tiendra le 27 mai 2022 dans une salle créée sur-mesure au sein du Parc olympique de Londres. 3.000 places seront disponibles à la vente dès le mardi 7 septembre à 10 heures, heure britannique.