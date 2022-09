Le cinéaste Asghar Farhadi appelle les artistes du monde entier à soutenir les femmes iraniennes et les manifestants après la mort de Mahsa Amini

Le réalisateur Asghar Farhadi appelle les artistes du monde entier à soutenir les femmes iraniennes, après la mort de Mahsa Amini.

Le réalisateur iranien Asghar Farhadi a salué le mouvement de protestation des femmes de son pays « qui se battent pour les droits fondamentaux que l'Etat leur refuse depuis des années ». Une vague de manifestations mobilise une partie de la jeunesse et des femmes iraniennes depuis la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le cinéaste iranien Asghar Farhadi, oscarisé à deux reprises, appelle les artistes du monde entier à se montrer solidaire des manifestants de son pays qui protestent contre le régime des mollahs suite à la mort d'une jeune femme interpellée par la police des mœurs pour « port de vêtements inappropriés » :

« Comme moi, Vous devez avoir vu ces images de ces femmes progressistes et courageuses menant des manifestations pour leurs droits aux côtés des hommes. Ces manifestants défendent des droits simples et fondamentaux que l'Etat leur a refusés pendant des années. Cette société, surtout ces femmes, a parcouru un chemin dur et douloureux jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le point de rupture est atteint », selon Asghar Farhadi.

Le réalisateur a notamment évoqué le courage des femmes iraniennes qui défient le pouvoir en place :

« Ces manifestants, je les ai vus de près ces dernières nuits. La plupart d'entre eux sont très jeunes; Dix-sept ans, vingt ans. J'ai vu l'indignation et l'espoir sur leurs visages. Je respecte profondément leur lutte pour la liberté et le droit de choisir leur propre destin malgré toute la brutalité qu'ils subissent. Je suis fier de mes puissantes concitoyennes. Je souhaite qu'elles parviennent à leurs fins ».

Dans cette vidéo, le réalisateur iranien appelle « les artistes, cinéastes, intellectuels, militants des droits de l'homme de tous les pays à se montrer solidaire de ce mouvement brave et digne et de les aider en multipliant écrits, vidéos. C'est notre responsabilité d'être humain. Je ne doute pas que les femmes iraniennes seront les pionnières de transformations massives ».

Samedi soir, les manifestations ont touché plusieurs villes d'Iran, y compris la capitale Téhéran où une vidéo virale a montré une femme marchant la tête découverte et agitant son voile en pleine rue.

En Iran, les femmes doivent se couvrir les cheveux et le corps jusqu'en dessous des genoux et ne doivent pas porter des pantalons serrés ou des jeans troués, entre autres.

Le parti réformateur de l'« Union du peuple de l'Iran islamique » a exhorté samedi l'Etat à annuler l'obligation du port du voile et à libérer les personnes arrêtées.