Best-Of du 13 au 19 septembre

Franceil y a 5 heures
Du « Camembert de Normandie » au lait cru de vache, exposé lors de la journée d'ouverture du 57e Salon international de l'Agriculture au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris.
Du « Camembert de Normandie » au lait cru de vache, exposé lors de la journée d'ouverture du 57e Salon international de l'Agriculture au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. © LUDOVIC MARIN / AFP
Emblème français

Le camembert normand en lice pour être inscrit au patrimoine culturel de l’Unesco

La démarche est menée par la Confrérie des chevaliers du camembert, qui prend l’affaire très au sérieux.

avec Kimberley Bort
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Le camembert normand en lice pour être inscrit au patrimoine culturel de l’Unesco

