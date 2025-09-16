Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Peopleil y a 2 heures
L'acteur et réalisateur américain Robert Redford assiste à la 18e édition du Festival international du film de Marrakech le 6 décembre 2019, à Marrakech.
L'acteur et réalisateur américain Robert Redford assiste à la 18e édition du Festival international du film de Marrakech le 6 décembre 2019, à Marrakech. © FADEL SENNA / AFP
Disparition

L'acteur et réalisateur américain Robert Redford est mort à l'âge de 89 ans

La légende de Hollywood s’est éteinte ce mardi matin à l’âge de 89 ans.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

L'acteur et réalisateur américain Robert Redford est mort à l'âge de 89 ans

