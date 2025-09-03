Peopleil y a 7 heures
Conflit d'héritage
Hospitalisations cachées, troubles cognitifs : Le fils cadet d'Alain Delon, Alain-Fabien, fait de troublantes révélations dans sa plainte contre ses aînés
Chez les Delon, l’après-carrière ressemble de plus en plus à une série télévisée : rebondissements, coups de théâtre et révélations médicales en prime. Après la gloire et les projecteurs, place aux tribunaux et aux secrets de famille. Et le dernier épisode s’annonce particulièrement mouvementé.
Vu sur: Gala