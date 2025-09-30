Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Scienceil y a 1 heures
Le crâne d'un Homme de Néandertal
Le crâne d'un Homme de Néandertal © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Chronologie bouleversée

Un fossile chinois pourrait bien bouleverser le récit de l’évolution humaine

La reconstitution numérique d’un crâne vieux d’un million d’années, découvert en Chine, remet en cause le scénario classique de l’évolution humaine. Les nouvelles analyses suggèrent que la séparation entre Homo sapiens et ses ancêtres pourrait avoir eu lieu près de 400 000 ans plus tôt qu’on ne le pensait — et peut-être en Asie plutôt qu’en Afrique, région considérée jusqu’ici comme le berceau exclusif de l’humanité.

