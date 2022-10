Coupe du monde 2022 au Qatar : seul un Français sur deux a l’intention de suivre la compétition

46% des Français ont l'intention de suivre le Mondial au Qatar.

Selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, 46% des Français souhaitent suivre le Mondial au Qatar alors que ce chiffre atteignait les 66% lors de la dernière édition en Russie. Les personnes interrogées sont en réalité préoccupées par la problématique du respect des Droits de l’Homme.

Alors que la France va remettre son titre en jeu lors de la Coupe du Monde dans un format particulier cet hiver, moins de la moitié des Français (46%) a l’intention de suivre le Mondial 2022 au Qatar et de regarder les matches. Ce chiffre est en net repli par rapport à celui observé lors de la Coupe du monde 2018 en Russie (66%) remportée par l’équipe de France, selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL dévoilé ce samedi, selon des informations du Parisien.

D’après cette étude, 78% des personnes interrogées se disent préoccupées par la situation locale en matière de Droits de l’Homme. 77% des sondés sont choqués par l’organisation de la compétition sous ce climat. Pour 66 % des Français, l’exposition mondiale de la compétition ne fera pas avancer les droits humains au Qatar.

En revanche, 60% estiment qu’appeler au boycott n’est pas cohérent, la France encourageant les investissements qataris dans notre pays.

Les Français interrogés souhaitent que les représentants officiels du football français (68%), mais aussi Emmanuel Macron et le gouvernement (68%), manifestent publiquement leur désapprobation.

Les personnes interrogées ne souhaitent pas que les Bleus refusent de participer au Mondial (55%) mais attendent un geste symbolique de protestation de leur part, une fois sur place en novembre pour le premier tour (72%).

Pour les fans zones et l’installation d’écrans géants dans les grandes villes, 70% des Français comprennent la position des municipalités comme Paris et Lille qui n’en installeront pas car elles ne souhaitent pas la soutenir, compte tenu de son impact écologique et de la situation au Qatar en matière de droits humains.

Le sondage a été réalisé les 5 et 6 octobre par Odoxa pour Winamax et RTL auprès d’un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans ou plus, représentatif de la population française, dont 400 amateurs de football, avec une marge d’erreur de 2,5 points.