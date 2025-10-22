Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Religionil y a 1 heures
Le roi Charles III.
Le roi Charles III. © Christophe ARCHAMBAULT / POOL / AFP
Œcuménisme

Charles III et le pape Léon XIV prieront ensemble au Vatican : un geste historique après cinq siècles de séparation

Sous les fresques de Michel-Ange, la chapelle Sixtine s’apprête à accueillir un événement inédit depuis la rupture entre Rome et l’Angleterre : le roi Charles III et le pape Léon XIV y prieront côte à côte, jeudi, lors d’un service œcuménique placé sous le signe de la protection de la nature. Une rencontre hautement symbolique entre deux traditions religieuses longtemps opposées, qui marque une étape majeure dans le dialogue entre l’Église catholique et l’Église d’Angleterre.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

