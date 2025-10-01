Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
La présentation de Tilly Norwood, une comédienne entièrement créée par intelligence artificielle, a déclenché une tempête médiatique et artistique à Hollywood.
Innovation décriée

Une actrice virtuelle sème la discorde à Hollywood

La création de Tilly Norwood, une comédienne entièrement générée par intelligence artificielle, suscite une vive polémique dans le monde du cinéma. Imaginée par le studio Xicoia, cette actrice virtuelle, présentée comme la future « Scarlett Johansson » ou « Natalie Portman », cristallise les craintes d’un remplacement progressif des artistes humains par des créations numériques. De quoi relancer un débat brûlant à Hollywood, encore marqué par les grèves historiques de 2023 contre l’usage de l’IA dans les métiers du divertissement.

Une actrice virtuelle sème la discorde à Hollywood

Vu sur: Le Figaro

