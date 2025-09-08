Pression intense

Ukraine : Kyiv frappée en plein cœur, le siège du gouvernement visé pour la première fois

L’Ukraine a vécu l’une des nuits les plus violentes depuis le début de l’invasion russe. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré 823 drones et missiles sur le pays, une attaque d’une ampleur inédite. Si la défense aérienne ukrainienne affirme avoir abattu la majorité des engins, plusieurs ont atteint leur cible, notamment à Kyiv, où pour la première fois le siège du gouvernement a été endommagé. Un signal hautement symbolique, qui a coûté la vie à au moins deux personnes, dont un nourrisson, et relance la pression internationale pour un durcissement des sanctions contre Moscou.