Gaza : Donald Trump a invité Vladimir Poutine à rejoindre le "conseil de la paix", selon le Kremlin
CLUB DE LA HONTE
20 janvier 2026
Trump invite Poutine dans un “Conseil de la paix” controversé
En annonçant la création d’un Conseil international chargé de piloter la reconstruction et la gouvernance de Gaza, Donald Trump bouscule les équilibres diplomatiques. L’invitation adressée à Vladimir Poutine, révélée par le Kremlin, suscite surprise, malaise et vives critiques, notamment en Israël.
