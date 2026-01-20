CLUB DE LA HONTE

Trump invite Poutine dans un “Conseil de la paix” controversé

En annonçant la création d’un Conseil international chargé de piloter la reconstruction et la gouvernance de Gaza, Donald Trump bouscule les équilibres diplomatiques. L’invitation adressée à Vladimir Poutine, révélée par le Kremlin, suscite surprise, malaise et vives critiques, notamment en Israël.