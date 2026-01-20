POLITIQUE
Gaza : Donald Trump a invité Vladimir Poutine à rejoindre le "conseil de la paix", selon le Kremlin

CLUB DE LA HONTE

20 janvier 2026

Trump invite Poutine dans un “Conseil de la paix” controversé

En annonçant la création d’un Conseil international chargé de piloter la reconstruction et la gouvernance de Gaza, Donald Trump bouscule les équilibres diplomatiques. L’invitation adressée à Vladimir Poutine, révélée par le Kremlin, suscite surprise, malaise et vives critiques, notamment en Israël.

3 min de lecture

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

Donald Trump , Vladimir Poutine , Tony Blair , Benyamin Netanyahu , Gaza , Palestine , Conseil pour la paix

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

